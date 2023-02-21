6 марта прогнозируется очередная магнитная буря. Возбуждённым магнитное поле земли будет оставаться несколько дней подряд, что, несомненно, повлияет на самочувствие россиян.

Предыдущая экстремальная вспышка на Солнце произошла 18 февраля. Предстоящая магнитная буря по своей мощности будет значительно меньше, её мощность — G1. Это достаточно слабый по силе уровень вспышки, однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогания с 5 по 7 марта.

Метеорологи советуют: в период магнитных бурь важно иметь под рукой лекарственные препараты, которые помогают справляться с головной болью, болью в сердце, повышенным или пониженным давлением. Особое внимание стоит уделить рациону питания. Исключите из него острую и солёную пищу, кофе, алкоголь. Пережить неблагоприятный геомагнитный фон помогут отвары из целебных трав и здоровый сон.