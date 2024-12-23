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Транспорт и дороги

Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани

Валерия Мединская

Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для учащихся восьмых классов школы № 39 г. Рязани. В ней приняли участие более 20 детей.

Школьники совершили поездку в специальном вагоне – автомотрисе от вокзала Рязань-1 до станции Рязань-2, во время которой им напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. В ходе экскурсии ребята ознакомились с особенностями работы дежурного по станции, электромехаников, узнали, что входит в обязанности осмотрщика вагонов. 

В локомотивном депо Рязань учащиеся увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также попробовали себя в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальном тренажере.

***Знакомство с железнодорожными профессиями на предприятиях Рязанской области проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Московской железной дорогой и региональным Центром опережающей профессиональной подготовки, которое предусматривает расширенное взаимодействие в вопросах профориентационной работы между железнодорожными предприятиями и образовательными учреждениями области.

Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани
Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани

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