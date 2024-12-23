Обзорную экскурсию по железнодорожным предприятиям провели для школьников Рязани

Сотрудники МЖД провели обзорную экскурсию по предприятиям железнодорожного транспорта для учащихся восьмых классов школы № 39 г. Рязани. В ней приняли участие более 20 детей.

Школьники совершили поездку в специальном вагоне – автомотрисе от вокзала Рязань-1 до станции Рязань-2, во время которой им напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. В ходе экскурсии ребята ознакомились с особенностями работы дежурного по станции, электромехаников, узнали, что входит в обязанности осмотрщика вагонов.

В локомотивном депо Рязань учащиеся увидели цеха технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также попробовали себя в роли машиниста, прокатившись по виртуальной железной дороге на специальном тренажере.

***Знакомство с железнодорожными профессиями на предприятиях Рязанской области проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между Московской железной дорогой и региональным Центром опережающей профессиональной подготовки, которое предусматривает расширенное взаимодействие в вопросах профориентационной работы между железнодорожными предприятиями и образовательными учреждениями области.