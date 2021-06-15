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Вторник, 15 июня, 2021
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Объявлены части в тушке курицы, которые нельзя есть

7info7
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В  России мясо курицы является самым популярным. Во-первых, из-за цены, во-вторых, как уверяют диетологи, из-за наименьшего содержания холестерина.

Однако не все части тушки курицы можно употреблять в пищу. Об этом рассказал шеф-повар Сергей Синицын, — пишет Лента.

Самыми опасными в курицы являются любимые покупателями субпродукты. Однако именно в печени ,сердце и желудке содержатся максимальные дозы химикатов.

Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь, страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные, — заявил повар.

Далее Синицын называет самый безопасный участок тушки. И здесь его мнение совпадает с диетологами. Это  — куриная грудка. При этом он рекомендует тщательно варить мясо и сливать первый бульон.

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