Татьяна Проводина

Обвиняемый в убийстве жены в Захаровском районе заключён под стражу

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63-летнего жителя Захаровского района, обвиняемого в убийстве жены, заключили под стражу.

Трагедия произошла 31 июля в одной из деревень Захаровского района. Тело местной жительницы 1979 года рождения обнаружили с колото-резаной раной груди. Как установило следствие, смертельную рану женщине нанёс ножом её муж во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Сейчас проводятся следственные и иные процессуальные действия для закрепления доказательственной базы. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

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