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Четверг, 20 января, 2022
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Обвиняемых в убийстве 5-летней костромской девочки увезут в Москву

Александр Ильин

Двум обвиняемым в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки из Костромы назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Её проведут в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщает KOSTROMA.TODAY. 

Экспертизу проведут в ближайший месяц, однако точная дата пока не указывается. Предварительно, она будет длиться от двух недель до двух месяцев. 

Цель экспертизы — выяснить, имелись ли у мужчин психические расстройства, которые не позволяли им осознавать опасность своих действий. 

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Напомним, сейчас обвиняемые находятся в СИЗО в одиночных камерах под постоянным надзором.

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