Среда, 17 мая, 2023
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Обвиняемого в мошенничестве смоленского депутата Бурдули перевели в карцер

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Депутата Смоленского городского совета Владимира Бурдули, находящегося в СИЗО, перевели в карцер, пишет Readovka67 со ссылкой на источник.

Собеседник портала уточнил, что парламентарий, находясь под стражей, продолжал управлять бизнесом при помощи телефона.

Утверждается, что за последние два месяца фирма «Фармгрупп», учредителем которой является Бурдули, заключила 15 контрактов на общую сумму порядка шести миллионов рублей.

Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2020 года по август 2022 года Бурдули организовал закупки для больничных нужд по завышенным ценам.

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