Пятница, 23 августа, 2024

Обстановка в Курской области утром 23 августа: наблюдается пауза в продвижении ВСУ

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от senivpetro на Freepik

По информации телеграм-канала «Военная хроника», утром 23 августа в Курской области зафиксирована небольшая оперативная пауза в продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевые действия постепенно переходят в позиционную фазу, несмотря на высокую мобильность в первые дни наступления.

В районе Снагость-Коренево ВСУ продолжают предпринимать попытки обходить насыщенные средствами обороны зоны, используя ту же тактику, что и в начале операции. Однако из-за отсутствия крупных механизированных сил тактические действия ВСУ сводятся к «ползанию» по лесополосам. Мобильные группы после неудачных атак отступают, что занимает все больше времени.

Тем временем количество уничтоженной техники, как легкой, так и тяжелой, в Курской области стремительно растет, приближаясь к показателям, зафиксированным в Работино, с ежедневными потерями до 20-30 единиц.

В сложившихся условиях перед командованием ВСУ встает вопрос: продолжать наращивание сил и попытаться еще раз атаковать или признать неудачу и отвести оставшиеся подразделения с курского направления на другие участки фронта.

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