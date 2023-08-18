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Общество «Знание» присоединится к празднованию Дня Государственного флага России

7info7

В 29 регионах пройдут мероприятия, посвященные одному из трёх главных символов страны – триколору. В детских лагерях, парках, университетах, государственных учреждениях состоятся лекции, интеллектуальные квизы, спортивные состязания, мастер-классы и другие мероприятия, организатором которых выступит Российское общество «Знание».

К празднику присоединятся республики Чечня, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Крым, Коми, Удмуртия, ХМАО-Югра, Ульяновская, Нижегородская, Кировская Саратовская, Самарская, Пензенская, Омская, Архангельская, Псковская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Калужская, Рязанская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь и Алтайский край.

Так, в Рязанской области филиал Российского общества «Знание» приглашает жителей региона на патриотическую акцию «Держи флаг по ветру» у центрального входа в МАУК «Лесопарк». Мероприятие пройдет в формате вело-самокатного пробега, мастер-классов и лектория для детей и молодежи. В активностях примут участие юнармейцы, волонтеры Победы, волонтеры культуры, представители молодежных общественных движений Рязани и жители области.
В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края, где проживают менее двух тысяч человек, лектор Общества «Знание», директор Центра внешкольной подготовки Виктория Гурьева проведёт игру «Символы России» и социальную акцию «Поздравь жителей» с вручением флага России. В Вологодской области в рамках шестой летней смены в детском центре «Лесная сказка» Российским обществом «Знание» будет организован квиз. Его участниками станут более 400 юных вологжан и представителей Луганской Народной Республики.

«Государственные символы России олицетворяют наш национальный суверенитет и самобытность. В День Государственного флага мы организуем мероприятия в различном формате – от лекций до квизов и экскурсий. Уверен, будет увлекательно и познавательно», – подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.
В Ханты-Мансийском автономном округе в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Югра» состоится квиз, приуроченный ко Дню Государственного флага России и Дню офицера России. В игре примут участие ветераны воздушно-десантных и пограничных войск, военно-морского флота, сотрудники военкомата Сургута и Сургутского района, росгвардейцы.

Кроме того, в ряде регионов пройдут мероприятия для служащих в рамках трека Знание.Государство. Просветительские форумы для сотрудников различных ведомств будут организованы в Москве, республиках Алтай, Татарстан, Башкортостан, Ульяновской области и Алтайском крае. Лекторы расскажут о символах Российской Федерации.

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