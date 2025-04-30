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Транспорт и дороги

Общественный транспорт в Рязани работает по изменённой схеме движения

Алексей Самохин

В среду, 30 апреля, в Рязани временно изменены схема движения общественного транспорта. Об этом напомнила пресс-служба городской администрации.

Причина изменений — проведений аварийно-ремонтных работ, из-за которых закрыли участок дороги от дома № 24 до дома № 4 на Окском проезде.

До 15 часов маршрутки № 41М2, № 46М2, № 62М2 и № 75М2 от остановки «Кальная ул., д. 7» до остановки «пл. Свободы» ходят по улицам Есенина и Грибоедова в прямом и обратном направлении. Затем автобусы возвращаются на свои привычные маршруты.

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