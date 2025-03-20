Общественный транспорт из Санкт-Петербурга получит Рязань в этом году

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом глава нашего региона сообщил в своем телеграм-канале.

Рязанская область активно взаимодействует с Северной столицей по всем направлениям. В планах сотрудничество в сфере беспилотных летательных аппаратов, медицине, цифровизации, госуправлении и многих других. Будут взаимодействовать молодёжные организации, налаживается сотрудничество в развитии внешнеэкономических связей.

«Отдельная благодарность Правительству Санкт-Петербурга и лично Александру Дмитриевичу за помощь в обновлении общественного транспорта Рязани. Благодарю Александра Дмитриевича за поддержку и тёплый приём. Приглашаю посетить Рязанскую область с ответным визитом», — сообщил Павел Малков.

За два года Рязань безвозмездно получила от Санкт-Петербурга 33 комфортабельных троллейбуса. В этом году планируется оказать дополнительную помощь по обновлению общественного транспорта.