Общественный штаб прокомментировал информацию о нарушениях на выборах в Рязанской области

Штаб общественного наблюдения за выборами в Рязанской области прокомментировал сообщения о нарушениях во время выборов в Госдуму.

На Карте нарушений появилась информация о том, что на избирательном участке №947 член комиссии стёр карандашные записи с верхней части списка избирателей. Во время проверки выяснилось, что карандашом на листах вне граф было указано число избирателей. После замечания запись стёрли.

Также из списка вычеркнули фамилии людей, подавших заявку на голосование на дому. При проверке паспортов оказалось, что они не зарегистрированы по округу и не могут голосовать за одномандатников.

По информации штаба в областной избирательной комиссии после данного случая была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения норм избирательного законодательства в части проставления каких-либо отметок, не предусмотренных законом и в нарушении процедуры. В настоящее время в избирательной комиссии находится на рассмотрении жалоба по этому поводу.

По факту сообщения: «УИК-887, УИК-889, УИК-890. В комнате, где находится сейф один для трёх перечисленных УИКов, видеонаблюдение не ведётся. По окончании голосования 17.09, после опломбирования сейфа, на УИКе 887 велась работа со списками избирателей в отсутствии наблюдателей» штабом общественного наблюдения проведена проверка. Нарушений избирательного законодательства не выявлено.

Действующее избирательное законодательство не содержит запрета на использование одного металлического ящика для хранения избирательной документации. Тем более, что все участки находятся в одном помещении. Указанный ящик опечатывается, находится под видеонаблюдением. На указанных избирательных участках такие меры соблюдены. Члены штаба в центре видеонаблюдения проверили и убедились, что ведётся видеотрансляция на указанных УИКах, металлический ящик виден очень хорошо.

Избирательная комиссия Рязанской области также проверила информацию и сообщает, что 18.09.2021 ТИК Московского района города Рязани вынесла решение об отсутствии нарушений избирательного законодательства со стороны УИК 887,889,890. Участки обеспечены системой видеонаблюдения, охраняются полицией.

В сети Интернет появилась информация о том, что 19 сентября на избирательном участке № 964 в г. Рязани по адресу одного из избирателей в списках избирателей якобы значились два незнакомых ему гражданина.

Общественным штабом наблюдения за выборами в Рязанской области проведена проверка, которая показала, что нарушений избирательного законодательства допущено не было.

«Списки избирателей на избирательном участке формируются с помощью программного обеспечения на основании регистра избирателей. В регистр избирателей данные предоставляются главами администраций, органами УМВД, судами, службами УФСИН и военкоматами. Члены избирательных комиссий имеют право внести корректировку в данные списки только на основании официальных документов. В рассматриваемом случае было установлено, что имела место неточность в списках в части адреса регистрации избирателя. В частности, номер квартиры был указан с ошибкой. Сотрудники УИК пригласили избирателя, о котором идет речь в сообщении для уточнения информации, предоставления необходимых документов и урегулирования данной ситуации. Жалоб в УИК по данному факту не поступало», — сообщили в Общественном штабе наблюдения.

По поводу сообщения, размещённого на Карте нарушений на выборах, Белоуса А.Б. «О нарушениях закона на избирательном участке» Общественным штабом по наблюдению за выборами в Рязанской области проведена проверка. Нарушения не подтверждены.

Все используемые избирательной комиссией № 489 стационарные и переносные ящики для голосования ежедневно перед открытием участка предъявлялись для обозрения и опечатывались в установленном законом порядке. Хранились используемые переносные ящики для голосования в поле зрения наблюдателей.