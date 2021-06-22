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Вторник, 22 июня, 2021
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Общественность возмущается наготой Дарьи Мороз в сериале «Содержанки»

7info7
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Вышло продолжение телесаги «Содержанки».  Режиссёром третьей части стал Юрий Мороз, являющийся  отцом  актрисы Дарьи Мороз, исполняющей роль главной героини.

В настоящий момент вышло 2 серии картины. О рейтингах пока говорить рано, а вот общественное мнение, которое пользователи выражают в соцсетях, уже сформировалось.

В третьей части главная героиня Елена, несмотря на мир «подлого чистогана»,  в котором живет, продолжает вести свою независимую игру. При этом  активно занимается сексом  и  почти в каждом кадре появляется обнажённой.

Откровенные сцены возмущают пользователей сетей.  Подписчиков особенно раздражает обнажённая Дарья Мороз, — пишет Собеседник.

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