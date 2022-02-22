Общественники указали на возможный рост платы за ЖКУ в России. Изменения предполагает постановление правительства РФ от 3 февраля 2022 года, которое начнет действовать с 1 сентября. Согласно документу, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас, сказано в письме НП «ЖКХ Контроль» в Минстрой (документ есть у «Известий»).

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Сегодня размер платы за них ограничен нормативом, сказал «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. По существующим правилам, взимать плату выше этого норматива можно только в случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального.

Часто собственники и наниматели квартир не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов (КР), использованных на содержание общего имущества (СОИ), сказал зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В итоге УК вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям (РСО) или становиться должниками, сказал Сергей Сохранов.

В письме «ЖКХ Контроль» в Минстрой сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. По оценке руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20-50%.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Счет это значит: общественники предупредили о подорожании ЖКУ из-за новых правил»