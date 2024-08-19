Общественники оценили качество ремонта участка трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов

В Александро-Невском районе завершился ремонт участка автодороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Работы прошли в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Результат ремонта оценили депутаты Рязанской областной Думы, члены общественного совета при Минтрансе региона, а также представители администрации Александро-Невского района.

Трасса, на которой были проведены работы, входит в опорную сеть автомобильных дорог России, а также связывает Рязанскую и Липецкую области. Кроме того, частью маршрута пользуются жители Александро-Невского района, чтобы доехать до физкультурно-оздоровительного комплекса «Александр Невский». Здесь проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, греко-римской борьбе, дзюдо.

В рамках двухлетнего контракта в нормативное состояние привели участок от границы с Ряжским районом до пересечения с автодорогой Р-22 «Каспий». Общая протяженность объекта составляет более 16 км.

– Подрядчики очень квалифицированные специалисты, все сделали быстро и качественно. Сейчас дорога в идеальном состоянии, но главное, чтобы жители остались довольны, — поделилась заместитель главы администрации Александро-Невского Ирина Овечкина.

На объекте специалисты подрядной организации выполнили фрезерование изношенного покрытия, уложили несколько слоев асфальтобетона и укрепили обочины. Также в рамках контракта отремонтировали водопропускные трубы под проезжей частью и съездами, нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.

– Дорожное покрытие отремонтировано хорошо. Проезд по трассе стал очень удобным и комфортным. Отмечу, что это очень важная дорога, которая связывает наш регион с Липецкой областью. Движение здесь всегда очень интенсивное. Приятно, что дорогу привели в надлежащее состояние, — прокомментировал депутат Рязанской областной Думы Николай Игнатов.

Отметим, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели более 104 км трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов.