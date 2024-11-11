Обрушились дома, треснули здания: на Кубе произошли два мощных землетрясения, к людям экстренно обратились власти

В воскресенье у южного побережья острова Кубы произошли два сильных землетрясения, повредившие дома вблизи побережья. Согласно официальным источникам, землетрясения повредили дома и линии электропередач, а также вызвали оползни в прибрежных провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал жителей пострадавших районов не выходить на открытые пространства и по возможности оставаться дома.

Власти провинции Гранма сообщили о значительных разрушениях, вызванных землетрясением: частично обрушились дома и правительственные здания, треснули стены и были повреждены лестницы. Юделькис Ортис Барсело, первый секретарь Коммунистической партии, заявила государственным СМИ, что погибших и пострадавших нет.

По данным Геологической службы США, более мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 11:49 по кубинскому времени примерно в 24 милях к югу от Бартоломе-Масо, Куба. Оно потрясло остров примерно через час после землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в том же районе.

В воскресенье утром на базе ВМС США в Гуантанамо люди почувствовали по меньшей мере три толчка или землетрясения. Сообщений о травмах или разрушениях не поступало.

Сейсмологи продолжают изучать имеющиеся данные и могут пересмотреть магнитуду землетрясений. Дополнительная информация также может побудить ученых из Геологической службы США (USGS) обновить карты силы толчков.

Повторные подземные толчки — что это?

Повторный толчок — это, как правило, менее мощное землетрясение, которое следует за более крупным в том же районе. Повторные толчки обычно представляют собой небольшие корректировки вдоль той части разлома, которая сместилась во время первоначального землетрясения.

Повторные толчки могут происходить через несколько дней, недель или даже лет после первоначального землетрясения. Эти катаклизмы могут быть равными по силе или даже сильнее первого землетрясения и могут продолжать воздействовать на уже поврежденные участки.

Ульяна Жеглов⁩а, по материалам NYTimes