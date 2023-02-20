Обрезку деревьев в Рязани обсудили с экологами

20 февраля в Рязани состоялось заседание рабочей группы по экостандарту. Темой для обсуждения стали кронирование и обрезка деревьев. Как объяснила мэр Елена Сорокина, некоторые высказываются против кронирования в том виде, как сейчас. Тем не менее, многие эксперты-экологи озвучивают мнение, что кронировать деревья надо обязательно.

Перед властями и экологами стоит задача принять по этому вопросу решение, в котором важно совместить вопросы безопасности, эстетического вида и жизни деревьев. Разъяснение дали специалисты управления благоустройства администрации. По их словам, в соответствии с законодательством основным методом ухода за деревьями в городских условиях является обрезка. Санитарная обрезка – это удаление сухих ветвей, ветвей, которые растут под опасным углом. Она проводится в любое время года. Омолаживающая обрезка сочетается с формовочной и проводится исключительно, с ноября по конец марта не реже одного раза в три года. Это помогает стимулировать деревья к дальнейшему развитию. Ещё одной целью формовочной обрезки является обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов – должен быть обзор на проезжих частях и хорошая видимость знаков дорожного движения.

В Рязани много старовозрастных деревьев, которым, 50-60 лет. Такие деревья, например, находится на улице Циолковского. Сейчас нет возможности их удалять и заменять на новые из-за проходящих там коммуникаций.

Доцент кафедры биологии РГУ имени С.А. Есенина Виктор Асеев и экоактивист Андрей Петруцкий высказались за формовочную обрезку деревьев с учётом индивидуального подхода к каждому виду зеленых насаждений. Их инициативу поддержала организация «Дышим чистым».

Также затронули вопросы топинговой обрезки деревьев в парке Гагарина, реставрации старовозрастных деревьев в ЦПКиО, высадки леса на месте бывшей свалки.

– По всем этим темам продолжаем работать сообща с жителями и представителями экологического сообщества, – рассказала Елена Сорокина.