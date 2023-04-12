Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского ДДТ отметил 30-летие

7 апреля 2023 г. на сцене Рязанской областной филармонии состоялся концерт Образцового театра современного танца «Импульс» Дворца детского творчества, посвященный 30-летнему юбилею коллектива (руководитель – Русакова Е.А., педагог – Орехова Е.Г.).

Воспитанники и выпускники театра танца «Импульс» показали красочные, яркие и увлекательные танцевальные номера от детских танцев до глубокой интеллектуальной хореографии, поставленной ведущими мастерами современного искусства.

В концерте также принимали участие выпускница Дворца Рогова Полина со световым шоу и воспитанник театра-студии «Экспромт» Лев Макаров, исполнивший роль Маленького принца.

Талант участников коллектива и мастерство руководителя подчеркнули приглашенные гости. «Импульс» поздравили глава администрации г. Рязани Елена Борисовна Сорокина, первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Сергеевна Васина, продюсер танцевального конкурса «Черный кот» Игорь Викторович Крысанов.

Директор Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова поздравила коллектив и вручила выпускникам свидетельства о дополнительном образовании, благодарности активным родителям.

Грамотой администрации города Рязани наградили руководителя театра танца Русакову Елену Александровну.

Почетные грамоты Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани вручены педагогу коллектива Ореховой Екатерине Геннадьевне, концертмейстерам Семячкиной Нине Николаевне и Шевченко Елене Александровне.

Все участники концерта получили сувенирную продукцию с логотипом «Импульс» в честь юбилея коллектива.

Администрация Дворца детского творчества поздравляет Образцовый театр современного танца «Импульс» с юбилеем, желает неиссякаемого вдохновения и творческих успехов!