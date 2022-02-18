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Пятница, 18 февраля, 2022

Обработка дорог и вывоз снега из Рязани продолжались ночью

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Обработка дорог и вывоз снега из Рязани продолжались ночью

7info

Прошедшей ночью более 4000 кубометров снега вывезли с улиц Есенина, Право-Лыбедской, Ленина, Московского шоссе. Грейдирование проводилось на улицах Нахимова и Нефтезаводской, Циолковского, Горького, Колхозной, площади Театральной, Московском шоссе, Восточной и Южной окружных дорогах, Нахимова, Черновицкой, Гагарина, Спортивной, Есенина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

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Разворотные круги общественного транспорта чистили на улицах Новоселов, Касимовском шоссе, поселке Строитель, Октябрьском городке, Строителей, «Точинвест», поселке Соколовка. Комбинированные дорожные машины выходили на подметание улиц Станкозаводской, проезда Яблочкова, Зубковой, Есенина, Циолковского, Ленина, Первомайского проспекта, Московского шоссе, Народного бульвара, Октябрьской. Для их обработки использовано 10 тонн реагента.

Продолжается обработка пешеходных зон – на улице Молодцова, парке Морской славы, сквере 60-летия Победы.

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