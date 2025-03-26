Обнародована шкала темпераментности знаков зодиака

Называя человека темпераментным, мы интуитивно подразумеваем совокупность качеств. Как правило, о таком человеке судят как о яркой и активной личности, которая обладает решительностью и азартом.
На самом деле у каждого человека свой темперамент, который астрологически и психологически складывается из многих параметров, базово именуемых ядро личности. Шкалу темпераментности знаков зодиака публикует издание «The Voice».
1-е место – Овен
По натуре инициатор и первопроходец. «Некогда объяснять, надо делать!» — это про него. Самый горячий темперамент, который можно сравнить с открытым пламенем, которое иногда обжигает.
2-е место – Лев
Носители этого знака зодиака привыкли держать на себе внимание аудитории и постоянно нуждается в похвале. Темперамент подобен ровно тлеющим, согревающим углям.
3-е место – Стрелец
Знак экспансии, статуса, репутации, проявление в мир идет через раздачу оценок, мораль, философию. Темперамент похож на холодный огонь, который не греет, а только, как фонарик, указывает путь. Стрелец может быть одержим идеями, мечтами. По натуре они категоричные и нескромные.
4-е место – Скорпион
Вулкан страстей, кипящая вода, зашкаливающая концентрация сексуальности, трансформационной энергии, всё или ничего, категоричность. Именно эти слова подходят для описания Скорпионов.
5-е место – Рак
Заботливый, как родитель, и непосредственный, как ребенок. Обаятельный и яркий Рак имеет быструю реакцию.
6-е место – Телец
Прочный, продуктивный, основательный, гедонист и нарцисс, темперамент можно сравнить с плодородной почвой.
7-е место – Близнецы
Воздушный знак. Коммерсант-коммуникатор, обработчик информации, хитрый, мультизадачный, экстраверт, проецирует в мир не эмоции, а эрудицию, обезоруживает тем, что умеет везде стать своим.
8-е место – Весы
Справедливый эстет, аристократ, мастер диалогов и интервью, воздушный знак, умеет обаять, понравится, разумный и рациональный.
9-е место – Дева
Земной знак, его задача фильтровать и отделять полезное и бесполезное, скромный, логичный, системный, хозяйственник.
10-е место – Рыбы
Водный знак секретных тихушников, проявляющий эмпатию ко всему живому, умение ориентироваться в хаосе по интуиции, простота и альтруизм.
11-е место – Козерог
Одиночка, профи, опирающийся на традиции и план, неуступчивый, несговорчивый, главное для него – доводить все до конца, хладнокровен и властен.
12-е место – Водолей
Холодный, отстраненный воздушный знак, авантюрист и общественник, часто заметен в политике и науке, сложно выступать центром, проще быть частью коллектива. Упрямый и инертный во взглядах и идеях, витает в будущем.