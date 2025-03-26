Обнародована шкала темпераментности знаков зодиака

Называя человека темпераментным, мы интуитивно подразумеваем совокупность качеств. Как правило, о таком человеке судят как о яркой и активной личности, которая обладает решительностью и азартом.

На самом деле у каждого человека свой темперамент, который астрологически и психологически складывается из многих параметров, базово именуемых ядро личности. Шкалу темпераментности знаков зодиака публикует издание «The Voice».

1-е место – Овен

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По натуре инициатор и первопроходец. «Некогда объяснять, надо делать!» — это про него. Самый горячий темперамент, который можно сравнить с открытым пламенем, которое иногда обжигает.

2-е место – Лев

Носители этого знака зодиака привыкли держать на себе внимание аудитории и постоянно нуждается в похвале. Темперамент подобен ровно тлеющим, согревающим углям.

3-е место – Стрелец

Знак экспансии, статуса, репутации, проявление в мир идет через раздачу оценок, мораль, философию. Темперамент похож на холодный огонь, который не греет, а только, как фонарик, указывает путь. Стрелец может быть одержим идеями, мечтами. По натуре они категоричные и нескромные.

4-е место – Скорпион

Вулкан страстей, кипящая вода, зашкаливающая концентрация сексуальности, трансформационной энергии, всё или ничего, категоричность. Именно эти слова подходят для описания Скорпионов.

5-е место – Рак

Заботливый, как родитель, и непосредственный, как ребенок. Обаятельный и яркий Рак имеет быструю реакцию.

6-е место – Телец

Прочный, продуктивный, основательный, гедонист и нарцисс, темперамент можно сравнить с плодородной почвой.

7-е место – Близнецы

Воздушный знак. Коммерсант-коммуникатор, обработчик информации, хитрый, мультизадачный, экстраверт, проецирует в мир не эмоции, а эрудицию, обезоруживает тем, что умеет везде стать своим.

8-е место – Весы

Справедливый эстет, аристократ, мастер диалогов и интервью, воздушный знак, умеет обаять, понравится, разумный и рациональный.

9-е место – Дева

Земной знак, его задача фильтровать и отделять полезное и бесполезное, скромный, логичный, системный, хозяйственник.

10-е место – Рыбы

Водный знак секретных тихушников, проявляющий эмпатию ко всему живому, умение ориентироваться в хаосе по интуиции, простота и альтруизм.

11-е место – Козерог

Одиночка, профи, опирающийся на традиции и план, неуступчивый, несговорчивый, главное для него – доводить все до конца, хладнокровен и властен.

12-е место – Водолей

Холодный, отстраненный воздушный знак, авантюрист и общественник, часто заметен в политике и науке, сложно выступать центром, проще быть частью коллектива. Упрямый и инертный во взглядах и идеях, витает в будущем.