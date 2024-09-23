Обнародована программа празднования 129-летия Сергея Есенина в Константинове

Государственный музей-заповедник имени С. А. Есенина обрародовал программу празднования 129-летия со дня рождения поэта. Масштабный всероссийский праздник состоится 5 октября.

Праздник пройдёт под девизом «Мир — единая семья». Мероприятия запланированы на различных площадках заповедника.

Традиционно основное действо пройдёт на главной сцене. В 13.30 там запланировано выступление участника телепроектов «Х-Фактор» и «Голос» Никиты Осина. В 14.00 — торжественное открытие. В 14.30 на сцену выйдет народный артист России Валерий Баринов. Он даст концерт в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова (Москва).

Гостей праздника предупреждают: 5 октября с 10.00 до 13.00 будет перекрыта основная трасса от города Рыбное до села Константиново в связи с «Есенинским пробегом». Организаторы предлагают альтернативный маршрут до музея-заповедника через село Срезнево.