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Среда, 16 июня, 2021
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Обнародовал список вакансий в Рязани с зарплатой 100 тысяч рублей

7info7
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Топ вакансий Рязани с зарплатой 100 тысяч рублей обнародовал сервис SuperJob.

В май самой высокооплачиваемой вакансией в этой категории стала вакансия руководителя группы магазинов в один из российских ретейлеров. Управленцу предлагают зарплату 120 тысяч рублей. От соискателей требуют опыт работы от двух лет на аналогичной позиции. Также им предлагаются бонусы в виде соцпакета (оплачиваемые отпуск и больничные), ДМС, оплату мобильной связи и топлива.

Следующая в рейтинг высокооплачиваемая вакансия – машинист асфальтоукладчика. Рабочему предлагают от 90 до 100 тысяч рублей в месяц. Такую же оплату труда готовы предложить разработчику «1С» в IT-компании. Кстати, вместе с хорошей зарплатой работодатель готов обеспечить сотрудника корпоративными обедами, предоставить социальный пакет, полис ДМС, премию по итогам работы за год и денежные бонусы.

Это не единственное высокооплачиваемое предложение в IT в мае. Ведущему инженеру-программисту предлагают зарплату от  80 тысяч рублей.

Замыкает ТОП самых доходных вакансий в Рязани вакансия руководителя проекта в компании-разработчике телеком-оборудования. За эту работу готовы платить 80-100 тысяч рублей.

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