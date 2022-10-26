Среда, 26 октября, 2022
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Облдума приняла в первом чтении закон о расширении полномочий губернатора Рязанской области

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В среду, 26 октября, депутаты Рязанской областной Думы приняли в первом чтении закон, расширяющий полномочия губернатора.

Документ разработан для приведения Устава региона в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, отменяется запрет на работу губернатором более двух сроков подряд. Также глава региона сможет выносить предупреждения, выговоры главам муниципальных образований, администраций за плохую работу. Кроме того, получит право обращаться к муниципальным депутатам с инициативой отправить главу в отставку.

Кроме того, определяется порядок исполнения полномочий губернатора на период его временного отсутствия, корректируется процедура принесения присяги, правом законодательной инициативы наделяется правительство Рязанской области.

До 3 ноября комитет по регламенту Рязанской областной Думы принимает поправки к законопроекту.

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