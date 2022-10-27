Областная Дума утвердила корректировки в бюджет Территориального фонда ОМС

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 26 октября, депутаты утвердили изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщила депутатам директор регионального ТФОМС Елена Манухина, доходная и расходная части бюджета увеличены на 136,1 миллиона рублей.

Доходная часть бюджета ТФОМС корректируется за счёт ожидаемого поступления средств за оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным в других субъектах Федерации, в размере 122,4 миллиона рублей, и средств штрафных санкций на сумму 7,2 миллиона рублей.Кроме того, утверждены корректировки расходов бюджета. Так, 184,3 миллиона рублей, запланированные на оплату медицинской помощи оказанной рязанцам в других регионах, снимаются с этой статьи расходов и направляются на оплату текущих счетов медицинских учреждений региона.

На 6,5 миллиона рублей увеличено софинансирование из федерального фонда ОМС расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Елена Манухина отметила, что Рязанская область перевыполнила план текущего года по привлечению медицинских работников в организации. Заместитель председателя комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев попросил уточнить количество принятых на работу медиков. По словам Манухиной, медорганизации Рязанской области привлекли 88 врачей, что на 12 человек больше плана, и 145 сотрудников со средним медицинским образованием, что на 7 медработников больше плановых назначений. Больше всего врачей и среднего медперсонала принято на городскую станцию скорой медицинской помощи, в детские поликлиники №1 и №7, в поликлинику завода «Красное Знамя», а также в Кораблинский ММЦ.

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