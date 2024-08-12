Объявлен тендер на разработку проекта ледовой арены в Касимове. На это закладывают 8,4 млн рублей согласно сайту Госзакупок.

В требованиях к проекту указывается, что размер поля для соревнований по хоккею с шайбой должен составлять 56 метров в длину и 26 метров в ширину. Разработчику проекта важно предусмотреть кабины для комментаторов, зрительские трибуны, сушилки, вестибюль, комнаты для тренеров, пост охраны, тренажёрные и хореографические залы.

Проект должны разработать до 20 декабря 2024 года.