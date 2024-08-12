Понедельник, 12 августа, 2024

Объявлен тендер на разработку проекта ледовой арены в Касимове

Автор: Kate

Опубликовано

Фото pxhere.com

Объявлен тендер на разработку проекта ледовой арены в Касимове. На это закладывают 8,4 млн рублей согласно сайту Госзакупок.

В требованиях к проекту указывается, что размер поля для соревнований по хоккею с шайбой должен составлять 56 метров в длину и 26 метров в ширину. Разработчику проекта важно предусмотреть кабины для комментаторов, зрительские трибуны, сушилки, вестибюль, комнаты для тренеров, пост охраны, тренажёрные и хореографические залы.

Проект должны разработать до 20 декабря 2024 года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Shkulev Media Holding покупает рязанское СМИ

Герой России Владислав Головин принял участие в создании игры, посвящённой СВО

Супруг рязанки, погибшей в автомобильной аварии в Ивановской области, поделился подробностями трагедии

В Касимовском районе прошли полицейские рейды

В Рязани женщина с одной почкой стала мамой

Жительница Старожилова вырастила на участке огромный помидор

В СберЗдоровье рассказали, как россияне заботятся о здоровье сердца

Простые решения с высоким эффектом: РЦК Рязанской области помогает развитию центра компетенций в Крыму

Первый Фестиваль Рязанской области по сапбордингу провела ГК «Зелёный сад»

Два человека погибли на пожарах в Рязанской области на прошлой неделе

16-летний зацепер потерял ногу, попав под электричку «Москва-Рязань»

Фура улетела в кювет в Касимовском районе