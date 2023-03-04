Суббота, 4 марта, 2023
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Обездвиженный скотчем дебошир умер в рекламном агентстве в Москве

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На юге Москвы сотрудники рекламного агентства обездвижили скотчем невменяемого посетителя, после чего мужчина умер на полу, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, происшествие случилось днём на улице Харьковской. 53-летний менеджер агентства рассказал, что к ним в офис зашёл посетитель. Мужчина, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии, он начал бросаться на сотрудников, пытался их избить.

Менеджер кинулся на неадекватного посетителя, замотал скотчем ноги. Другие сотрудники повалили дебошира, прижали к полу. На место вызвали полицию.

К моменту приезда правоохранителей обездвиженный находился в сознании, но затем умер по невыясненным причинам.

В погибшем опознали 25-летнего туриста из Белоруссии, приехавшего в Россию год назад. Мужчина состоял на учёте в психдиспансере.

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