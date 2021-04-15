Объем рынка ИИ в России практически достиг 300 млрд рублей

- Advertisement -

Объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) достиг 291 млрд рублей по оценке НТИ Московского физико-технологического института (МФТИ), которую эксперты привели в своем докладе на эту тему.

Представленная в докладе сумма отличается от той, что ранее огласили в Министерстве цифрового развития, которое, в свою очередь, сообщало о сумме в 2 млрд рублей, спрогнозировав, однако, рост рынка ИИ к 2024 году до 160 млрд.

В МФТИ также заявляют о том, что объемы выручки в сфере ИИ активно увеличиваются — примерно в 10 раз быстрее, чем ВВП. Однако этот рынок недофинансирован государством: поддержка России примерно в 350 раз ниже, чем в Китае.

Результаты исследования института показали, что лидерами роста выручки в сегменте ИИ в 2019 году стали «Яндекс» (18 млрд рублей), «Лаборатория Касперского» (11 млрд) и АО «Инфосистемы Джет» (5 млрд рублей). Отмечается, что оценить рынок по данным прошлого года пока невозможно, так как в публичном доступе информация о выручке появится ближе к маю.

Также авторы доклада отмечают, что на 2020 год Россия не вошла в число стран-лидеров в области искусственного интеллекта и заметно отстает в большинстве направлений. Ключевым фактором, который замедляет его развитие, была названа недоинвестированность отрасли со стороны государства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ради искусственного: объем рынка ИИ в России приблизился к 300 млрд рублей