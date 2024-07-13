О пользе и опасности шоколада рассказала эндокринолог Морозова

«Парламентская газета» пообщалась с главным внештатным специалистом-эндокринологом ФМБА России Галиной Морозовой, которая заведует отделением эндокринологии в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий ФМБА.

Галина Ильинична рассказала, что шоколад — это лакомство, которое любят и дети, и взрослые. В переводе с латыни его название означает «пища богов». Однако есть две противоположные точки зрения на этот счёт. Одни считают, что шоколад повышает жизненный тонус, даёт энергию и силу, а другие утверждают, что он может вызвать набор веса и развитие кариеса.

Исследования показали, что какао, входящее в состав шоколада, может помочь увеличить количество полезных бактерий в кишечнике и уменьшить воспаление. В кишечнике здоровых добровольцев, у которых в ежедневном рационе было какао, обнаружены высокие уровни бифидо- и лактобактерий. При этом было отмечено подавление роста бактерий Clostridium histolyticum, которые обнаруживают у людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Однако стоит помнить, что какао, используемое в исследованиях, не приравнивается к шоколаду. Оно не содержит высокий уровень сахара и жира. При умеренном потреблении шоколад может способствовать развитию полезных бактерий и в целом способствовать здоровью и подавлять воспаление кишечника.

В настоящем шоколаде содержатся магний, кальций, витамины группы В и А, пурины, щавелевая кислота, а также теобромин, который мягко стимулирует нервную и сердечно-сосудистую деятельность. Содержащийся в шоколаде цинк укрепляет иммунитет, стеариновая кислота понижает уровень холестерина в крови, валериановая кислота оказывает успокаивающее действие, а фенилэтиламин даёт энергию за счёт повышения уровня гормона серотонина.

Также шоколад способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов и энкефалинов. Они вызывают лёгкую эйфорию и ощущение радости. Поэтому неудивительно, что так хочется съесть шоколадку.

Считается, что антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, являются профилактическим средством от рака.

Многие люди считают, что шоколад повышает артериальное давление из-за содержащегося в нём кофеина. Однако это не совсем так. В шоколаде содержится 30 миллиграмм кофеина, а в чашечке кофе его не менее 180 миллиграмм. Поэтому в небольших количествах он не повредит даже гипертоникам.

Однако не стоит забывать, что не весь шоколад полезен. Полезен только горький шоколад, который обладает защитным действием на организм от разрушительного влияния свободных радикалов.

В своё время группа учёных обследовала людей, страдающих гипертонической болезнью. Половина испытуемых ежедневно употребляла по 100 граммов горького тёмного шоколада, а другая половина — по 100 граммов белого. Через две недели у испытуемых из первой группы значительно снизились показатели артериального давления, а в работе сердца тех, кто употреблял белый шоколад, ничего не изменилось.

Дело в том, что в белом шоколаде отсутствуют флавоноиды — вещества, регулирующие холестериновый обмен и повышающие эластичность кровеносных сосудов. Однако не стоит лечить гипертонию поеданием шоколада. Большие количества лакомства могут привести к расстройству сна и быстрому набору лишнего веса.

Для нормального функционирования организма человек должен получать около двух тысяч килокалорий в день. Стандартная стограммовая плитка шоколада содержит около 450-500 килокалорий.

Не стоит забывать про людей, страдающих сахарным диабетом. Увлечение этой сладостью для них опасно, так как шоколад содержит большое количество углеводов, что неприятно отразится на уровне сахара крови.

Есть шоколад можно только в определённых количествах, отдавая предпочтение тёмному горькому шоколаду без добавок — с содержанием какао-бобов не менее 55 процентов. Действительно, полезной порцией считается только 1-3 кусочка шоколада в день.

Зубную эмаль шоколад разрушает не больше других сладостей. Однако в молочном шоколаде флавоноидов практически нет. Зато есть кальций и марганец, помогающие сохранить крепкие и сильные кости, а также магний, полезный для нервной системы. Правда, чтобы получить суточную дозу кальция, шоколад надо есть в большом количестве, что точно приведёт к набору массы тела, и не факт, что укрепит кости.

Не стоит забывать, что шоколад — сильнейший аллерген. Также у людей, страдающих мигренью, он может вызвать очередной приступ.

Есть много различных доводов за и против шоколада. Есть или не есть — решаете вы сами. Однако не стоит забывать о принципе умеренности.