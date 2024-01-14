О нападении на полицейского в Рязани доложат в центральный аппарат СК РФ

В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство двух лиц и посягательства на сотрудника полиции в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в пятницу, 12 января. По данным СК, вечером в дом к рязанке проник бывший сожитель. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Также ножевые ранения получил знакомый пострадавшего.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Одного из них нападавший ударил ножом, второй применил табельное оружие, чтобы остановить преступника.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

О ходе расследования по поручению Александра Бастрыкина доложат в центральный аппарат СК.

По данным телеграм-канал SHOT, подозреваемому 57 лет, ранее мужчина был судим за убийство, изнасилование, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшему полицейскому — 26 лет. Его 33-летний коллега прострелил нападавшему мошонку, также у рецидивиста рана живота и бедра.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.