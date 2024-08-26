Нужно ли срочно удалять Telegram и переписку, объяснил эксперт Клименко

Председатель правления Фонда цифровой экономики Герман Клименко рассказал в интервью «Парламентской газете» 26 августа, что гипотетическое задержание Павла Дурова во Франции и возможное получение французскими властями доступа к перепискам пользователей мессенджера Telegram не должно вызывать беспокойства у обычных россиян. По его мнению, спецслужбы вряд ли будут заинтересованы в чтении частных переписок, а сам Telegram уже доказал свою надежность в вопросах безопасности данных.

«Спецслужбам ни к чему читать частные переписки»

Герман Клименко отметил, что пользователи не должны предпринимать каких-либо шагов, таких как удаление мессенджера или переписок. Он напомнил, что когда Павел Дуров покидал «ВКонтакте», многие задавались вопросом о будущем соцсети, но, несмотря на опасения, она продолжает успешно работать.

«С точки зрения безопасности данных Telegram еще ни разу никому ничего не сливал, никаких заметных утечек там не происходило. А верить в то, что к простому гражданину в переписки залезут спецслужбы Франции, чтобы посмотреть, что и кому он там отправляет, — ну, согласитесь, как-то глуповато», — подчеркнул Клименко.

«Удалять Telegram чиновникам нужно было еще в 2017 году»

Клименко также прокомментировал распространившиеся слухи о том, что российских чиновников якобы обязали срочно удалить рабочие переписки из Telegram. По его мнению, ситуация требует другого подхода: «А почему у нас вообще чиновники, в том числе и самого высокого ранга, пользуются публичными мессенджерами и соцсетями?» — задался вопросом эксперт.

Он напомнил, что использование социальных сетей и мессенджеров официальными лицами когда-то считалось модным, но сегодня ситуация изменилась, и многие злоумышленники пытаются использовать открытые данные в своих целях.

Клименко выразил уверенность, что чиновникам следовало перестать пользоваться публичными мессенджерами еще в 2017 году.