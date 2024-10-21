Нутрициолог Осипова назвала диетические продукты, которые мешают похудению

Некоторые продукты, которые считаются диетическими, на самом деле могут мешать снижению веса. Нутрициолог Екатерина Осипова в интервью Life.ru выделила три категории таких продуктов.

Первой категорией Осипова назвала продукты без глютена, которые стали популярны среди тех, кто хочет похудеть, хотя изначально они были разработаны для людей с непереносимостью глютена. По её словам, прежде чем исключать глютен из рациона, лучше всего пройти генетический тест, чтобы понять, как организм реагирует на продукты, содержащие этот белок.

При попытке похудеть важно быть осторожным: многие безглютеновые продукты содержат больше углеводов и калорий, чем их обычные аналоги. Это значит, что замена обычного хлеба на безглютеновый не всегда снижает калорийность рациона и может привести к набору веса.

Второй тип — энергетические батончики. Их часто рекламируют как полезные перекусы или замену полноценного приёма пищи. Однако многие из них содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Употребляя такие батончики, можно легко превысить дневную норму калорий, даже не осознавая этого, что затрудняет процесс похудения.

Третья категория — смузи. Их часто считают полезной альтернативой десертам, но они могут содержать много калорий, особенно если приготовлены на основе фруктов с добавлением подсластителей. Осипова отмечает, что при приготовлении смузи теряется клетчатка, что уменьшает чувство сытости и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови.

Также к этой категории относятся свежевыжатые соки. Например, для одного стакана сока потребуется 3-4 апельсина, что эквивалентно примерно 24 граммам сахара.

Для успешного похудения важно внимательно выбирать продукты.