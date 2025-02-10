Нутрициолог назвала продукты, которые лишают красоты, энергии и здоровья

Чтобы выглядеть отлично и сохранять энергию, человеку необходим сбалансированный рацион из качественных продуктов, богатых витаминами и минералами. Об этом рассказала «Ленте.ру» нутрициолог Марина Зайцева. Она назвала самые вредные продукты с высоким содержанием сахара и закуску, которая может спровоцировать рак.

Какие продукты наносят вред организму

По словам эксперта, для поддержания здоровья и жизненного тонуса важно исключить из рациона так называемую «мусорную еду» – высококалорийные, но при этом малоценные с точки зрения питания продукты. Они дают организму кратковременное ощущение сытости, но лишают красоты, энергии и здоровья.

К наиболее вредным продуктам нутрициолог отнесла:

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Лимонады и сладкие газированные напитки – в одном литре содержится до 10 граммов сахара, что превышает его естественное количество в организме.

– в одном литре содержится до 10 граммов сахара, что превышает его естественное количество в организме. Торты и печенье – содержат не только большое количество сахара, но и рафинированную муку с глютеном, трансжиры, стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки.

– содержат не только большое количество сахара, но и рафинированную муку с глютеном, трансжиры, стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки. Чипсы и сухарики – помимо сахара, содержат много масла и канцерогенные соединения, которые образуются при обжарке и могут повысить риск онкологических заболеваний.

Чем грозит избыток вредных продуктов

Марина Зайцева отмечает, что чрезмерное потребление сахара, трансжиров, искусственных добавок, глютена и канцерогенов негативно влияет на микрофлору кишечника. А ее дисбаланс, в свою очередь, может приводить к:

тревожности и депрессии,

набору лишнего веса,

апатии,

инсулинорезистентности,

развитию сахарного диабета II типа.

Чтобы снизить негативное воздействие на организм, эксперт советует заменить сладости и вредные закуски на свежие фрукты, овощи и ягоды. Это поможет не только сохранить здоровье, но и поддерживать высокий уровень энергии и хорошее самочувствие.