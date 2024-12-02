Нумерологический прогноз на 2025 год

Что нам готовит персональное число 2025 года? К чему стоит готовиться? И как прожить наступающий год максимально успешно? Обо всем этом рассказала нумеролог, руководитель и основатель эзотерического центра «Дневник Медиума» Наталья Шалимова изданию theGirl.

По словам нумеролога, число приближающегося года 9 (2+0+2+5=9) — символ завершения, очищения, духовного роста и подведения итогов. Это время, когда силы направлены не столько на внешние успехи, сколько на внутреннее переосмысление и прощание со всем, что стало устаревшим или бесполезным.

Девятка — это знак внутренней силы и духовной зрелости. 2025 год — это идеальное время для того, чтобы наконец распрощаться с демонами прошлого, которые не позволяют двигаться дальше. Важно давать себе время для эмоционального отдыха.

«Девятка часто обостряет внутренние противоречия, подводя нас к осознанию, что прошлые способы мышления и действия больше не работают. Прежняя стабильность кажется хрупкой, и многие окажутся в ситуации, когда придется приспосабливаться к новым реалиям», — объясняет Наталья Шалимова.

Эксперт рекомендует найти время и прописать свои цели на 2025-й год. Поскольку он обещает стать для многих переломным и сильно изменить внутренний мир. Важно иметь четкий план действий, чтобы не поддаться всеобщему хаосу.

Каких изменений ждать в 2025 году?

Так как девятка символизирует разоблачение, нам стоит быть готовым расстаться со старыми иллюзиями и взглянуть в глаза реальности. Под угрозой окажутся семейные и социальные ценности. Вопросы духовности и искренность выйдут на первый план.

«Это может привести к пересмотру ценностей и росту числа разводов, даже среди стабильных на первый взгляд пар. Период поощряет личностное развитие, независимость, следование своим принципам, что делает одиночество для многих людей более предпочтительным», — объясняет нумеролог.

Под влиянием девятки повышаются риски природных катаклизмов — извержения вулканов, сильные ветра, ураганы и пожары. Они могут быть спровоцированы человеческим фактором и затронуть большое количество людей.

Нумеролог отмечает, что профессии, связанные с производством, строительством и инженерией, будут становиться более востребованы, поскольку на сегодняшний день наблюдается острый дефицит рабочих специальностей.