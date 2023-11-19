Дата большой пресс-конференции, которую проведёт президент России Владимир Путин в 2023 году, дата подобрана явно не случайно. На это обратила внимание нумеролог Олеся Мезенцева. Свои предположения относительно выбора дня для этого масштабного события она поделилась в интервью «ФедералПресс».

Напомним, что пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря. По словам Мезенцевой, в этот день человек такого масштаба, как президент России, сделает ряд важных заявлений.

— Человек большого масштаба и лидирующего типа личности может направить энергию в правильное русло и корректно донести всю информацию. Поэтому дата выбрана неслучайно, — отметила нумеролог.

В нумерологии число 14 (упрощённо — пять) имеет значение движения, перемен, трансформации. А месяц декабрь пройдет под влиянием планеты Юпитер. В астрологии Юпитер отвечает за расширение, глобализацию.

— Число 12 (порядковый номер месяца декабря в году) в нумерологии упрощантся до числа три. Три – символическая цифра и в мифологии, и в различных религиях. Она считает цифрой, которая предотвращает конфликты, — объясняет Мезенцева.

Если соединить цифры 14 и 12 в их упрощённом виде, получается высокоэнергетический день.

Ранее в сети появилось пророчество «русского Нострадамуса» монаха Авеля о смене власти в стране в 2024 году. Накануне президентских выборов, которые как раз пройдут в следующем году, пророчество серьёзно озадачило россиян и заставило их задуматься о нашем общем будущем.

Всё дело в том, что в 2024 году, согласно видениям Авеля, к власти придёт человек, который прославит Россию. Авель писал, что имя нового главы государства перед его избранием уже будет трижды упомянуто в истории российского государства. Этот правитель приведет Россию к величию, а 2024 год станет одним из самых знаковых для русского народа.