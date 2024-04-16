НТВ занял первое место рейтинга благодаря «Слову пацана»

НТВ занял уверенное первое место в понедельник, 15 апреля, в аудитории 14-44 с долей 7,9%. Таких показателей канал достиг благодаря успешному старту самого ожидаемого сериала года — драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте»: так, средняя доля проекта в аудитории 14-44 составила 13,4%. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании.

Среди зрителей всей России показатели ещё выше: в аудитории 18+ доля составила 17,7%, в 14-59 — 17,6%, а среди мужчин старше 18 лет — 19,8%. Среди зрителей малых городов и сёл старше 18 лет доля сериала составила 21,5%. Максимальная доля среди зрителей всей России старше 18 лет достигала 23,8%.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — драма Жоры Крыжовникова, которая рассказывает переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. В центре сюжета — 14-летний Андрей, мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живёт с мамой и 5-летней сестрой. Андрей регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с «пацанами». Один из них — 14-летний Марат — становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный мир улиц. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», взаимоотношения внутри уличной «семьи», любовь и дружба, верность и предательство — из таких элементов состоит эта история.

Главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд.