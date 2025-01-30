НТВ работает над продолжением военной драмы «Самогон»

В Москве и Московской области продолжаются съёмки второго сезона военной драмы «Самогон» — «Самогон. Снайперский шабаш» (16+). Лучшие снайперы Красной армии, собравшись вместе, устраивают немцам «снайперский шабаш», в котором участвует также чудом выживший Самогон. К роли Николая Слепкова — главного героя картины — вернётся актёр театра и кино Юрий Дейнекин.

События первого сезона обрываются в начале весны 1942 года, когда Самогон, убив главного немецкого снайпера и спасая журналиста, оказывается тяжело ранен. В продолжении истории Николай Слепков (Юрий Дейнекин), буквально собранный врачами по кусочкам, живет в родном селе, ведет мысленный диалог с Зоей (Юлия Афанасьева), которая не отвечает на его письма, но чувствует себя чужим в этой мирной жизни. Николай сбегает с собственной свадьбы и снова оказывается на фронте, в своей роте. Командир Провоторов (Михаил Евланов) не очень рад возвращению сложно, плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя — на слет лучших снайперов страны. Но, как оказывается, ненадолго.

Юрий Дейнекин, исполнитель роли Самогона: «Как и в любом хорошо написанном сценарии, в новой части фильма с моим героем происходят изменения. Он старается социализироваться по заветам его любимой — Зои, пытается больше разговаривать с людьми, вникать в их проблемы, заботиться о них, открываться миру. Но при этом он остаётся нелюдимым, идущим своим путём. Во втором фильме он сталкивается с непринятием коллективом. Его приглашают на слёт снайперов, но там он не находит общий язык с коллегами. В дальнейшем, когда они попадают все вместе на фронт, к нему продолжают относиться предвзято. Но постепенно всё налаживается: кому-то он помогает, где-то ему помогают, и люди им проникаются».

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На слёт со всех фронтов съезжаются ведущие снайперы Красной армии. Стрелки делятся секретами мастерства, боевым опытом, обсуждают технические новинки, проводят практические занятия. Однако Самогон снова выбивается из общего строя и выступает с предложением — применить свои таланты не на полигоне, а на фронте. Так, лучшие снайперы Красной армии оказывается на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии. Они участвуют в поддержке наступления, нанося фашистам колоссальные потери. Самогон в одиночку лезет на самые опасные участки, и многие снайперы поддерживают его почин. Только не известный стрелок Семён Валяев (Марк Вдовин): он подбивает коллег против Самогона, уверяя, что снайпер — элита войск, и он не должен бежать впереди пехоты, рискуя собой.

Сергей Малюгов, режиссёр-постановщик: «Уникальность главного героя в том, что, как бы ни менялись обстоятельства, он остаётся верен себе. Он не умеет говорить неправду, действует, как подсказывает ему сердце, иногда по-детски, но искренне и прямо. Я думаю, зрителю интересно будет следить за тем, как бескомпромиссный, несгибаемый Самогон пройдет очередную проверку своего характера новыми интересными обстоятельствами».

По словам Юрия Дейнекина, при подготовке к проекту он сделал упор на обращение с оружием. «Прошло два года со съёмок предыдущего сезона, нужно было вспомнить, как держать винтовку, как целиться, как стрелять, как нажимать на спусковой крючок. Кроме того, я много работал с материалом, со сценарием, и мы вместе с режиссёром продолжаем это делать на съёмочной площадке — развивать персонажа, придумывать что-то новое», — признаётся актёр.