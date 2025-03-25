НТВ покажет детективную драму «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

В понедельник, 31 марта, на телеканале НТВ состоится премьера детективной драмы «Оперативная память» (16+). Сюжет сериала развернётся вокруг майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра Соломатина: именно ему следователь передаёт опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром. Главные роли в картине исполнили народный артист России Андрей Смоляков и популярный актёр Кузьма Сапрыкин.

Опытный майор Багрышев (Андрей Смоляков) ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина (Кузьма Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера ещё больше усугубляют его положение – Багрышев понимает, что ему придётся уйти в отставку. Соломатин считает, что майор – настоящий ас в оперативном розыске, и именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику заключить договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается.

Сергей Попов, режиссёр-постановщик: «Наш герой страдает болезнью Альцгеймера, то есть провалами в памяти. А ещё из-за этого недуга у него достаточно путаное сознание. Он до конца не уверен, что с ним было на самом деле, а что лишь почудилось или приснилось. Поэтому у нас была не простая, но интересная задача – создать мир его фантазий и обрывков воспоминаний и отделить визуально от реального мира. Для этого оператор специально использовал разную оптику и способы движения камеры. Надеюсь, это будет выглядеть на экране выразительно и позволит зрителям лучше почувствовать ужас и боль, которые постоянно испытывал наш герой. Рядом с опытным Багрышевым оказывается совсем молодой стажер – лейтенант Соломатин, которого играет Кузьма Сапрыкин. Эти два абсолютно не совместимых в обычной жизни человека вынуждены каждый день действовать бок о бок. Но, как ни странно, со временем оказывается, что ещё неизвестно, кто из них больше нуждается друг в друге. Соломатин становится не только «оперативной памятью» Багрышева, но и помогает тому увидеть свою жизнь с совсем другого ракурса».

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Кузьма Сапрыкин: «Для меня «Оперативная память» – это прежде всего классный сценарий и очень интересная совместная работа с режиссёром Сергеем Поповым и потрясающим Андреем Смоляковым. А ещё это возможность попробовать себя в другом жанре – детективе и драме. Я много снимаюсь в комедиях, а хочется расширять диапазон и показывать, что способен на большее. Здесь много экшен-сцен, которые я обожаю и всегда стараюсь выполнять самостоятельно. Мой герой Юрий Соломатин – ответственный человек, который отлично знает своё дело. Он готов отвечать за свои слова и всегда честен, что и делает его ценным сотрудником».

В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажёру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.

«Мы хотели, чтобы зритель на примере наших героев понял, что никто не знает, что будет с тобой завтра. Возможно, ты в данную минуту проживаешь лучший день в своей жизни. А может, и наоборот. Каким бы ужасным ни казалось завтра, всё может поменяться, а ты и не вспомнишь о проблемах, которые кажутся неразрешимыми сегодня. При работе над проектом нас консультировали врачи и сотрудники полиции. Благодаря им в сценарии есть очень много достоверных деталей поведения героев, которые помогли актёрам лучше понять и «обжить» своих персонажей», – рассказал режиссёр Сергей Попов.