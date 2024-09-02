Понедельник, 2 сентября, 2024

«НПО ВНИИМИРТ» планирует вдвое повысить выработку благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» 

Автор: Валерия Мединская

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Производитель конструкций и оборудования для стерильных помещений «НПО ВНИИМИРТ» успешно завершил первый этап участия в нацпроекте «Производительность труда». Промежуточные результаты по итогам трех месяцев работы подвели члены рабочей группы компании, а также представители министерства экономического развития Рязанской области и эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

В качестве эталонного потока было выбрано производство стеновых панелей. Специалисты РЦК совместно с командой «НПО ВНИИМИРТ» проанализировали текущее состояние участка и выявили ряд «узких мест». По результатам диагностики были поставлены амбициозные цели: сократить время протекания процесса минимум на 10%, незавершенное производство — на 27%, а выработку повысить почти вдвое. Все эти процессы станут более продуктивными на следующей ступени проекта. В компании подготовили и утвердили план действий по устранению слабых мест в процессах, к реализации которого приступят уже в ближайшее время.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер государственной поддержки бизнеса, которые позволяют увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. Рязанская область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. Его оператором в регионе является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. 

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