НПФ «Открытие» получил положительную доходность от инвестирования пенсионных накоплений клиентов в 2022 году

Доходность 1,2* от инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Открытие», дочерней компании банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), за 2022 год составила 6,48% годовых. Доходность размещения средств пенсионных резервов за прошлый год достигла 8,31% годовых.
Накопленная доходность, начисленная на счета клиентов НПФ «Открытие», по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за четыре года (2019-2022) составляет 24,23%, по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) за этот же период — 24,14%.
На 31 декабря 2022 года объемы пенсионных накоплений в НПФ «Открытие» достигли 558,6 млрд рублей, пенсионных резервов — 70,4 млрд рублей.
Фонд выплачивает пенсии более 179,7 тыс. клиентов. Общий размер пенсионных выплат за 2022 год составил более 12,3 млрд руб., из них 6 млрд руб. – по НПО и 6,4 млрд руб. – по ОПС 3*. За четыре года (2019-2022) общий объем пенсионных выплат Фонда достиг 41,2 млрд руб., из них 24,5 млрд руб. – по НПО и 16,7 млрд руб. – по ОПС 3*.
1* Согласно внутренним данным Фонда на 31.12.2022.
2* До выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и Фонду.
3* Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
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