Новым участником реалити «Звёзды в джунглях» станет Омар Алибутаев

В проекте «Звёзды в джунглях» (16+) на ТНТ все еще появляются новички. Так, на проект придет комик, сценарист и актёр Омар Алибутаев. «Новичок», как и многие, согласился участвовать в шоу, чтобы проверить себя, столкнуться со своими страхами, при этом сохраняя надежду, что ему не придется есть или пить что-то противное. Но джунгли оказались непредсказуемы.

«В принципе, ожидание и реальность оказались схожими, кроме интриг и любовных историй, которые я не ожидал увидеть. Я максимально надеялся, что я не столкнусь с тем, что должен есть или пить что-то мерзкое для глаз. Но кто у меня спрашивает, что я люблю и что не люблю? Самым непростым на проекте оказалось держать себя в руках, а именно в плане эмоционального состояния. Трудно не накричать или не наговорить грубостей, когда мозги кипят, а желудок пустой», — признался Омар.

Также комик отметил, что с разными участниками у него сложились разные отношения. С кем-то он подружился, с кем-то, напротив, не нашел общий язык, а в ком-то и вовсе разочаровался.