Ночной удар по Украине стал одним из самых мощных и разрушительных, пишет aif.ru.

Российские ракеты и ударные дроны прорвались через украинскую систему противовоздушной обороны практически без потерь. Во многих областях страны даже не успели сработать сирены воздушной тревоги, что стало причиной масштабной паники среди жителей.

Менее чем через 12 часов после первой атаки по военным и энергетическим объектам Украины, на страну обрушился новый, ещё более мощный удар. В результате взрывов возникли пожары в Житомирской, Запорожской и Сумской областях, а в Киеве и других городах ощущались сильные подземные толчки от взрывов.

Массовые разрушения и паника среди жителей отражены в социальных сетях. Пользователи описывают ситуацию как «адскую»: «От пожара в районе промзоны было светло, как днем», «Киев в огненном кольце», «Черный вонючий дым повсюду. На складах что-то рвется, так что дома трясутся».

В результате атак было уничтожено множество энергетических объектов и аэродромов, способных принимать натовские самолеты. Также серьёзно пострадала энергетическая инфраструктура страны, которая была частично восстановлена после весенних атак. Теперь она снова в руинах, а на большей части территории Украины наблюдаются отключения электроэнергии.

Эти события не остались незамеченными и за пределами Украины. Немецкий журналист Юлиан Рёпке отметил, что на фоне второй массированной атаки на Украину, многие в Европе осознали серьёзность ситуации, напомнив о недавних заявлениях о том, что у России якобы заканчиваются ракеты.

Теперь, вместо ожидаемых переговоров, очевидно, что российская сторона продолжает использовать свою военную силу для достижения своих целей.