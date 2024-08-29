Киев встретил третью массированную атаку за четыре дня воем сирен воздушной тревоги, мощными взрывами и клубами дыма, пишет АиФ.

Как отметило издание, в пригороде украинской столицы – Броварах – горели военные склады, а в Борисполе (также рядом с Киевом) – самолетные ангары.

Накануне украинские СМИ писали, что у России якобы закончились ракеты и дроны, поэтому можно вздохнуть спокойно, однако оказалось неправдой.

«На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более пяти часов», – пишет украинское издание ТСН.

По данным АиФ, в последней атаке на военные объекты Украины задействовали преимущественно ударные дроны «Герань-2».