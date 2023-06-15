Четверг, 15 июня, 2023
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Новый учебник истории для 5-9 классов будет готов в следующем году

7info
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Разработка нового учебника по истории для основной школы (5-9 классы) будет завершена в течении следующего года, рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Что касается основной школы, то этот учебник планируется и будет подготовлен в течение следующего года», — сообщил он.

При этом новый учебник для 10-11 классов уже разработан. Занятия по нему начнутся с 1 сентября.

«Учебник для 10-11 класса совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках. Его авторский коллектив состоит из ведущих ученых, это и Александр Чубарьян, и Анатолий Торкунов, и Владимир Мединский. Фактически это авторы тех курсов истории, по которым ребята учатся сейчас. Но мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник и объединили все в учебнике новейшей истории», — отметил Кравцов.

Он добавил, что в новом учебнике есть и раздел, посвященный специальной военной операции.

«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — добавил министр просвещения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»

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