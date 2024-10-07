Понедельник, 7 октября, 2024

Новый российский FPV-дрон назвали в честь Рязани

Автор: Валерия Мединская

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Разработанный в России 11-дюймовый FPV-дрон назвали в честь Рязани. О разработке на своей странице ВКонтакте рассказала зампред правительства региона Юлия Швакова.

Беспилотник представила компания ИРИТ, резидент Аэрокосмической инновационной долины. Его собрали из комплектующих собственного производства и производства других российских производителей.

Дрон «Рязань» оснащён современными технологиями, которые делают его использование удобным и эффективным. Продолжительность его полёта составляет до 20 минут, он набирает скорость до 100 км/ч и высоту до 4 км.

Дрон может летать в ночное время.

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