Новый российский FPV-дрон назвали в честь Рязани

Разработанный в России 11-дюймовый FPV-дрон назвали в честь Рязани. О разработке на своей странице ВКонтакте рассказала зампред правительства региона Юлия Швакова.

Беспилотник представила компания ИРИТ, резидент Аэрокосмической инновационной долины. Его собрали из комплектующих собственного производства и производства других российских производителей.

Дрон «Рязань» оснащён современными технологиями, которые делают его использование удобным и эффективным. Продолжительность его полёта составляет до 20 минут, он набирает скорость до 100 км/ч и высоту до 4 км.

Дрон может летать в ночное время.