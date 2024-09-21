Новый поезд из Петербурга в Крым сделает остановку в Рязани

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает новый маршрут из Санкт-Петербурга в Крым.

Поезд №181/182, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 года по 24 апреля 2025 года, а также с 27 сентября 2025 года. В последующие годы он будет доступен в осенне-зимний сезон.

Отправление из Санкт-Петербурга в 19:26, прибытие в Симферополь через день в 12:40.

Отправление из Симферополя в 18:40, прибытие в Санкт-Петербург через день в 12:57.

Поезд будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму он остановится на станциях Керчь Южная, Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой.

Состав будет включать одноэтажные вагоны, преимущественно плацкартные. Также в поезде будут купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Билеты уже можно приобрести.