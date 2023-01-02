Новый новогодний проект стартует 2 января в Рязани

В Рязани со 2 по 7 января работает Мастерская снеговика. Уютное и красивое пространство прекрасно подходит для праздничных фотосессий и мастер-классов по созданию новогодних сувениров.

С полудня до 6 часов вечера в Мастерской снеговика будут работать ярмарка изделий рязанских мастеров и кофе-точка. Об этом сообщает мэрия города.

Новая площадка для творчества и отдыха расположена по адресу улица Горького, дом 94 (от катка на Лыбедском бульваре вверх по лестнице, далее по указателю).

Без возрастных ограничений

Скриншот из видео в Телеграм канале Администрация города Рязани