Понедельник, 2 января, 2023
Татьяна Проводина

Новый новогодний проект стартует 2 января в Рязани

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Скриншот из видео в Телеграм канале Администрация города Рязани

В Рязани со 2 по 7 января работает Мастерская снеговика. Уютное и красивое пространство прекрасно подходит для праздничных фотосессий и мастер-классов по созданию новогодних сувениров.

С полудня до 6 часов вечера в Мастерской снеговика будут работать ярмарка изделий рязанских мастеров и кофе-точка. Об этом сообщает мэрия города.

Новая площадка для творчества и отдыха расположена по адресу улица Горького, дом 94 (от катка на Лыбедском бульваре вверх по лестнице, далее по указателю).

Без возрастных ограничений

Новый новогодний проект стартует 2 января в Рязани
Скриншот из видео в Телеграм канале Администрация города Рязани

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