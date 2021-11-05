Новый год к нам мчится

4 ноября в инстаграм-аккаунте 7 info состоялся прямой эфир с тур-менеджером «МК-тревел» Натальей Матвеевой.

Темой эфира стали новогодние туры за границу. Совсем скоро наступит самый сказочный и долгожданный праздник – Новый год. Позаботиться об отдыхе надо заранее.

Несмотря на ковидные ограничения, список стран, в которые могут поехать российские туристы, достаточен, чтобы сделать выбор либо в пользу пляжного отдыха и встречи Нового года под пальмой, либо попадания в «новогоднюю сказку», которую подарит туристам Венгрия, Сербия и Армения.

За солнцем и морем можно поехать в страны Карибского бассейна, на Мальдивы, в Египет, Арабские Эмираты и Шри-Ланку.

Автор вопроса о безопасном отдыхе eam_teacher выиграла набор авторских открыток с изображением достопримечательностей Рязани.

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