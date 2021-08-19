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Четверг, 19 августа, 2021
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Новый дворец спорта в Калуге откроется 27 августа

Елена Лобанова
Новый дворец спорта в Калуге откроется 27 августа
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В пятницу, 27 августа, в Калуге откроется новый дворец спорта. Об этом сообщает KP40.RU.

Известно, что спортивный комплекс содержит три зоны. Внутри есть ледовая арена, которая включает в себя поле с трибунами, залы силовой подготовки, акробатики и хореографии. В дворце также появятся теоретический класс и музей спортивной славы. 

Комплекс также оснастили двумя бассейнами 50 и 25 метров, ванной для обучения плаванию, залом сухого плавания и спортивным залом. В дворце располагается и корпус временного размещения спортсменов с комнатами для проживания, кафе и конференц-залом. 

Дворец спорта строится в Калуге с 2017 года.

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