Новый цифровой маммограф установлен в поликлинике Рязанского кардиодиспансера

Новый цифровой маммограф поступил в поликлинику Рязанского кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Современный аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее маммографа в поликлинике кардиодиспансера не было. Женщин направляли на обследование в другие медорганизации. Теперь стало значительно удобнее как пациентам, так и медикам. Специалисты высоко оценивают качество новой установки.
По ее словам, основные преимущества нового маммографа — высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов.
К настоящему времени сотрудники поликлиники прошли необходимое обучение. Новый аппарат начал функционировать в тестовом режиме. В полном объеме маммограф начнет работу уж в ближайшее время.