Новый цифровой маммограф установлен в поликлинике Рязанского кардиодиспансера

Новый цифровой маммограф поступил в поликлинику Рязанского кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Современный аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее маммографа в поликлинике кардиодиспансера не было. Женщин направляли на обследование в другие медорганизации. Теперь стало значительно удобнее как пациентам, так и медикам. Специалисты высоко оценивают качество новой установки.

«Цифровой маммограф отечественной сборки. Аппарат позволяет обнаружить изменения в тканях, получать высококачественное изображение, которое необходимо для точной диагностики и своевременного выявления новообразований в молочных железах. Это очень важно для сохранения женского здоровья. Своевременное обследование поможет вовремя выявить грозные симптомы, начать эффективно бороться с недугом, сохранить жизнь», — подчеркивает врач-рентгенолог Светлана Баранова.

По ее словам, основные преимущества нового маммографа — высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов.

К настоящему времени сотрудники поликлиники прошли необходимое обучение. Новый аппарат начал функционировать в тестовом режиме. В полном объеме маммограф начнет работу уж в ближайшее время.