Четверг, 15 февраля, 2024
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Новые знания и навыки ― залог успешной реализации нацпроекта «Производительность труда»

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Сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса регулярно повышают профессиональные навыки, что является важным условием для реализации национального проекта «Производительность труда».

13-15 февраля рязанцы прошли трехдневное обучение на базе Ковровского механического завода. Предприятие уникально с точки зрения опыта оптимизации производства:

  • бережливое производство компания внедряет с 2006 года;
  • предприятие получило статус «модельного»;
  • на базе завода создана одна из первых «Фабрик процессов».

Особенностью производственной площадки является то, что предприятие адаптировало типичные инструменты бережливого производства под свою специфику. Главная цель, которая стояла перед руководством КМЗ, ― сделать эти инструменты доступными и понятными для рабочих вне зависимости от направления их деятельности, ― рассказала руководитель проектов РЦК Анна Шахова. ― За три дня обучения мы провели картирование производственного потока, потренировались в стандартизированной работе и методике решения проблем по модели 8D. Полученные знания помогут улучшить работу на рязанских предприятиях.

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