Новые знания и навыки ― залог успешной реализации нацпроекта «Производительность труда»

Особенностью производственной площадки является то, что предприятие адаптировало типичные инструменты бережливого производства под свою специфику. Главная цель, которая стояла перед руководством КМЗ, ― сделать эти инструменты доступными и понятными для рабочих вне зависимости от направления их деятельности, ― рассказала руководитель проектов РЦК Анна Шахова. ― За три дня обучения мы провели картирование производственного потока, потренировались в стандартизированной работе и методике решения проблем по модели 8D. Полученные знания помогут улучшить работу на рязанских предприятиях.