Новые знания и навыки ― залог успешной реализации нацпроекта «Производительность труда»

Сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса регулярно повышают профессиональные навыки, что является важным условием для реализации национального проекта «Производительность труда».
13-15 февраля рязанцы прошли трехдневное обучение на базе Ковровского механического завода. Предприятие уникально с точки зрения опыта оптимизации производства:
бережливое производство компания внедряет с 2006 года;
предприятие получило статус «модельного»;
на базе завода создана одна из первых «Фабрик процессов».