Новые жилые комплексы строятся в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о жилых домах, которые возводятся в Рязани.

На улице Медицинской продолжается строительство 2-го этапа ЖК «Скайлайн». Сотрудники ведомства провели проверку конструкций 9-16 этажей.

— Яркий дизайн фасада, в котором гармонично сочетаются современные линии и оригинальные элементы, придает зданию уникальный облик, который будет привлекать внимание как жителей, так и прохожих, — говорится в сообщении Госстройнадзора.

В настоящее время завершаются работы по монтажу оконных блоков, устройству фасада.

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В селе Дядьково, на улице Малиновой, начинается строительство дома № 8 жилого комплекса «Окские просторы», который возводится ГК «Стройпромсервис».

Жилой дом представляет собой девятиэтажное здание с двумя подъездами, где будет 166 квартир. В подвале предусмотрены кладовые для жильцов.

Вокруг дома будет благоустроена территория: оборудованы детские и спортивные площадки, высажены зеленые насаждения. Для автомобилей предусмотрена открытая парковка.

Фото: vk.com/gsn62

Инспекция провела выездную проверку, предметом которой являлся процесс организации строительства.