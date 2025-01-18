Новые жилые комплексы строятся в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о жилых домах, которые возводятся в Рязани.
На улице Медицинской продолжается строительство 2-го этапа ЖК «Скайлайн». Сотрудники ведомства провели проверку конструкций 9-16 этажей.
В настоящее время завершаются работы по монтажу оконных блоков, устройству фасада.
В селе Дядьково, на улице Малиновой, начинается строительство дома № 8 жилого комплекса «Окские просторы», который возводится ГК «Стройпромсервис».
Жилой дом представляет собой девятиэтажное здание с двумя подъездами, где будет 166 квартир. В подвале предусмотрены кладовые для жильцов.
Вокруг дома будет благоустроена территория: оборудованы детские и спортивные площадки, высажены зеленые насаждения. Для автомобилей предусмотрена открытая парковка.
Инспекция провела выездную проверку, предметом которой являлся процесс организации строительства.